Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmada muhtelif miktarlarda, sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, sentetik kannabinoid (Bonzai) ham maddesi (AM) ve 1 kenevir tohumu maddesi ele geçirildi.

Çalışma kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.