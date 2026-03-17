Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu, uyuşturucu ham maddesi ve aseton ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sentetik kannabinoid ham maddesi, sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen tütün ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen aseton maddesi ele geçirildi.

Ekipler, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ve “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından 2 şüpheli şahsı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." denildi.