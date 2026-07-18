Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.