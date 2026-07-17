Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, ’kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.