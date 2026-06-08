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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda bir araç ile araçta bulunan 3 kişi üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında belirli miktarda metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs hakkında, “Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.