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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekipleri ilçede düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, 1 ikamet, 1 araç ve 2 şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda, metamfetamin maddesi ve sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ve “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1’i gözaltına alındı.