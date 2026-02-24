Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında içlerinde Bilecik’in de bulunduğu 75 ilde Emniyet güçleri tarafından son 10 gündür yürütülen çalışmalarda 1.699 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Emniyet güçleri tarafından son 10 günde Bilecik’in de içinde olduğu 75 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 958 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 263 Bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1.699 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 888 şüpheli tutuklanırken, 246 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyonlarda emeği geçenler tebrik edilerek, zehir tacirleriyle amansız mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.