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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası kapsamında Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen ziyarette sınıfları gezen İl Müdürü Şimşek, okula başlayan minik öğrencilerle sohbet ederek Uyum Haftası heyecanlarına ortak oldu.

Öğretmenler ve okul yöneticileriyle de bir araya gelen Şimşek, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette öğrencilerin ilk gün heyecanına eşlik eden Şimşek, tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.