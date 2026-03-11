Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uygulamalı Budama ve Gübreleme Eğitimleri başlıyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen programa göre her ilçedeki üreticiler için düzenlenecek eğitimler ile uygulamalı olarak budama ve gübreleme eğitimleri verilecek.

Yapılan duyuruya göre 13 Mart Cuma günü başlayacak olan eğitimler 10 Nisan Cuma günü tamamlanmış olacak.

İnhisar ilçesindeki üreticiler için düzenlenecek eğitim ilçeye bağlı Harmankaya Köyünde, Söğüt ilçesindeki eğitimin ise Küre Köyünde düzenleneceği duyurulurken, diğer ilçelerin eğitimleri ise Bilecik Merkezde gerçekleştirilecek.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitimler ile doğru budama ve gübreleme tekniklerini uygulamalı olarak anlatıyoruz. İlçe ilçe düzenlenecek eğitimlerimize tüm çiftçilerimiz davetlidir.” denilirken, eğitim programı ile ilgili detaylara aşağıdaki listeden ulaşılabilir.