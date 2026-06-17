Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi kapsamında Bilecik'te vali yardımcılıkları ve ilçe kaymakamlıklarında önemli görev değişiklikleri yaşandı.
Kararnameye göre Artvin'in Borçka ilçesinde görev yapan Kaymakam Betül Büyükkılıç ile Muş Vali Yardımcısı M. Fatih Aydın, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atandı.
İlçelerde de yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Erzurum Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, Gölpazarı Kaymakamlığına atanırken, Ordu Ulubey Kaymakamı Esra Polat İnhisar Kaymakamlığı görevine getirildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde görev yapan Kaymakam Y. Emre Polat, Yenipazar Kaymakamlığına atanırken, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz Osmaneli Kaymakamı oldu.
Kararname kapsamında Tekirdağ Şarköy Kaymakamı A. Naci Helvacı da Bozüyük Kaymakamlığı görevine atandı.
Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca Eskişehir Vali Yardımcılığına, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav Kütahya Vali Yardımcılığına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk Ankara Vali Yardımcılığına, Osmaneli Kaymakamı Abdusamet Kılıç Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına, Gölpazarı Kaymakamı Feyzanur Odabaşı Edirne Meriç Kaymakamlığına atandı.
Yayımlanan kararnameyle birlikte Bilecik merkez ve ilçelerinde mülki idare kadrolarında önemli değişiklikler gerçekleşmiş oldu.