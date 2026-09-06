Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru takvimini duyurdu. 1 Eylül 2026 tarihinde başlayan başvurular, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yapılan duyuruya göre üreticiler, belirtilen süre içerisinde başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapabilecek.

Başvuruların son günü ise 31 Aralık 2026 Perşembe olarak açıklandı. Üreticilerin bu tarihte mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, başvuruda bulunacak üreticilerin belirlenen takvimi dikkate alarak işlemlerini süresi içerisinde gerçekleştirmeleri istendi.