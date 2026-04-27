Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri, ilçede yaşayan ve daha önce Şeyh Edebali Külliyesini ziyaret etme imkanı bulamamış 25 büyüğümüzle birlikte Külliyeyi ziyaret etti.

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle "Köklerden Geleceğe" projesini büyük bir özveriyle hayata geçirdiler. Saha taramasından yaşlı bireylerle yapılan birebir görüşmelere kadar projenin her aşamasında aktif rol alan 25 öğrenci, Gölpazarı ilçesinde yaşayan ve daha önce Külliye'yi ziyaret etme imkanı bulamamış 25 büyüğümüze bu anlamlı yolculukta refakat ettiler.

Bu süreçte öğrenciler, teorik bilgilerini sahada uygulama ve psiko-sosyal destek süreçlerini deneyimleme fırsatı bularak mesleki becerilerini geliştirirken, büyüklerin sosyal izolasyonunu azaltmaya yönelik çok değerli bir katkı sundular.

UNESCO 2026 Şeyh Edebali’yi Anma Yılı kapsamında gerçekleştirilen bu proje, "Geçmişin Hikmeti, Geleceğin Umudu" sloganıyla kuşaklar arasında sarsılmaz bir gönül köprüsü kurmayı başardı.

Gençlerimizin enerjisi ile büyüklerin hayat tecrübesinin harmanlandığı Külliye ziyaretinde, manevi değerler paylaşılarak ortak hatıralar oluşturuldu. Sadece bir gezi organizasyonu olmanın ötesinde, bütüncül bir sosyal hizmet uygulaması niteliği taşıyan bu çalışma, öğrencilerin rehberliğinde toplumsal bütünleşmeye örnek teşkil eden sürdürülebilir bir model ortaya koydu.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da bu anlamlı geziye katılarak öğrenciler ve Gölpazarlı büyüklerine eşlik etti.