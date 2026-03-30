Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeni ile bir dizi etkinlik düzenleneceği duyuruldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in Sıfır Atık konusundaki teşviklerinin ve yönlendirmelerinin, Çevre, Şehircilik ve ikim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla takip edilmekte ve uygulanmakta olduğu belirtilen açıklamada, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün büyük bir sorumluluk bilinciyle karşılandığı, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu yılın teması olan gıda israfının, yalnızca ekonomik bir kayıp değil; aynı zamanda doğal kaynakların tükenmesine neden olan önemli bir çevre sorunu olduğu vurgulanan açıklamada, üretilen her gıdanın ardında emek, su, enerji ve zaman bulunduğunun unutulmaması gerektiği belirtildi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına; gıdanın değerini bilmek, israfı önlemek ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutluyor; sıfır atık bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.” denildi.

30 MART ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ PROGRAM AKIŞI

1- Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon. Danışma Merkezi Ziyareti (30.03.2026-09:30)

Sıfır Atık Sergisi Gezilmesi

Gıda İsrafınım Önlenmesine Yönelik Uygulamalar

Öğrencilerden Müzik Dinletisi

İkram ve Ayrılış

2- Öğrencilerle Park Cam Sanayi ve Tic. A. Ş.'ne Teknik Ziyaret (30.03.2026-10:30)

Gıdaların Saklandığı Cam Ambalaj Tesisinde Teknik Gezi Yapılması

Cam Atıklarını Geri Dönüşümü Sunumu

İkram ve Ayrılış

3- Pazaryeri Kapalı Spor Salonunda Beş Eylül İlkokulu Öğrencileri ile Buluşma (30.03.2026-13:30)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Konuşma

Atatürk Ortaokulu Bayrak Gösterisi

Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi Gösterisi

Gıda İsrafının Önlemesine Yönelik Beş Eylül İlkokulu Öğrencilerinin Pankartlarıyla Farkındalık Yürüyüşü

Stantların Gezilmesi

Sıfır Atık ile İlgili Spor ve Oyun Etkinliklerinin Yapılması

Kapanış

4- Pazaryeri İlçe Stadyumu Uçurtma Şenliği (30.03.2026-16:00)

Uçurtmaların Uçurulması

5- Bilecik Merkez'de Gıda İsrafına Yönelik Sokak Röportajı (30.03.2026-09:00/17:00)

6- Bilecik Merkez'de Yemek-Ekmek Üretim Yerleri ve Lokanta Ziyareti (30.03.2026-09:00/17:00)