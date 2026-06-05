

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyünde Türkiye Çevre Haftası kapsamında ‘Uçurtma Şenliği’ düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği programına katıldı.

Çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Vali Sözer, “Muhteşem doğasıyla Oğulpaşa Köyümüzün gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla süslerken, Türkiye Çevre Haftası kapsamında kıymetli hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelerek çevre bilincinin önemine dikkat çekmenin mutluluğunu yaşadık. Doğaya sahip çıkmanın ve çevremizi korumanın gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğuna inanıyor; temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.