Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında program düzenlendi.

Düzenlenen programa Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte katıldı. Programda; Bilecik’in zengin mutfak kültürünü yansıtan yöresel lezzetler ve geleneksel yemekler tanıtılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bilecik’in kültürel mirasının önemli bir parçası olan yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Türk mutfağının köklü geçmişi ve gastronomi zenginliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda; şehrin zengin mutfak kültürünü yansıtan yemekler, el emeğiyle hazırlanmış ikramlar ve geleneksel tarifler büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Bilecik mutfağının eşsiz lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan yöresel mutfağımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi ve beğeniyle tamamlandı.