

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te 15–22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Vali Faik Oktay Sözer ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

“2026 Türkiye Tanıtım Filmi’nin izlenmesi ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt tarafından yapıldı. Ardından Halk Oyunları Ekibinin gösterisi sergilendi.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Flambe gösterileri ile süren program, mezuniyet töreni, sergilerin gezilmesi ve yöresel ikramlarda bulunulmasının ardından sona erdi.

Programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdür Vekili Kubilay Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.