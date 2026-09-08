Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te Osmangazi Tüneli içerisinde otomobilin aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, T.S. yönetimindeki 16 BDF *** plakalı otomobil, Osmangazi Tüneli’nde Eskişehir istikametine seyir halindeyken önünde ilerleyen C.S. idaresindeki 54 ALD *** plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü T.S. yaralandı. Kazanın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.