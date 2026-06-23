Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde odun çekimi sırasında meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz Köyü’nde bulunan orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.S. idaresindeki 37 ND 095 plakalı traktör, ormanlık alanda odun çekimi yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sırasında traktörün arka kısmında bulunan K.F.’nin sol bacağı aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Traktör sürücüsü Ö.S. ise kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.