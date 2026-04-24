Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Kaza, geçtiğimiz gün Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağı Çerkeşli Köyü’nde meydana gelmişti. Traktörü ile eğimli arazide tarlasını süren Hüseyin Uysal aracın takla atması sonucu yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hüseyin Uysal’ın cenazesinin Çerkeşli Köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.