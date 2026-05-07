Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte Trafik Eğitim Pistinde gerçekleştirilen “Trafik ve İlkyardım Haftası Kutlama Programı'na katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumlar, öğrenci gösterileri ve trafik eğitim faaliyetleriyle; trafik kurallarına uyulmasının önemi, ilkyardım bilincinin yaygınlaştırılması ve özellikle çocuklara küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin aşılanmasının gerekliliği vurgulandı.

Vali Sözer program sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Trafik Eğitim Pistimizde düzenlenen “Trafik ve İlkyardım Haftası Kutlama Programı”nda çocuklarımızla bir araya geldik. Özellikle çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin kazandırılmasını çok kıymetli buluyor; kurallara uyan, duyarlı ve bilinçli nesillerin geleceğimiz adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Trafikte göstereceğimiz her dikkat, alınacak her küçük tedbir bir hayatın korunmasına vesile olacaktır." dedi.