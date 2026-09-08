Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarında su satmaya çalışan çocukları fark eden Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, çocuklarla konuşarak araç trafiğinin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Öndersev, çocuklara para kazanmaktan önce can güvenliklerini düşünmeleri gerektiğini anlattı.

Trafik ışıklarında araçların arasında su satmaya çalışan çocuklarla karşılaşan Öndersev, önce çocukların ne yaptığını sordu. Çocukların kendi emekleriyle para kazanmak amacıyla su sattıklarını öğrenen Öndersev, bu davranışın çalışma ve para kazanma bilinci açısından önemli olduğunu ancak trafikte satış yapmanın ciddi risk taşıdığını ifade etti.

Çocuklara bölgedeki yoğun araç trafiğini gösteren Öndersev, “Burada sattığınızda sizin can güvenliğiniz önemli. Para sonraki iş” diyerek trafik içerisinde bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

“ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ”

Çocukların çalışmalarının öğretmenleri tarafından da teşvik edildiğini öğrenen Öndersev, emeğin değerini öğrenmelerinin önemli olduğunu ancak tehlikenin söz konusu olduğu yerde önceliğin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Öndersev, “Ama tehlike işin içine girdi mi, para diğer olguların hepsinin önüne geçer. Önce ne? Can güvenliği. Önce ne? Sizin can sağlığınız. Sizin varlığınız bizim için” ifadelerini kullandı.

Araçların hareket halinde olduğu bölgeye çıkmalarının ciddi sonuçlara yol açabileceğini çocuklara anlatan Öndersev, trafik ışıkları ve yol çevresinde satış yapmamalarını istedi.

SATIŞ YAPABİLECEKLERİ GÜVENLİ ALANI GÖSTERDİ

Çocukların çalışmasına tamamen engel olmak yerine güvenli bir noktada bulunmalarına izin veren Öndersev, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi çevresindeki belediyeye ait alanı işaret ederek, “Buradan başka sakın. Yolun oraya veya başka yere giderseniz bir daha yok, yasak, tamam mı?” sözleriyle uyardı.

Çocuklar da Öndersev’in uyarısını dikkate alacaklarını belirtti. Zabıta Müdürü Öndersev’in çocuklarla kurduğu diyalogda, kendi emekleriyle para kazanma çabalarını desteklerken can güvenliğini ön planda tutması dikkat çekti.