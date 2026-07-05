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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan denetim faaliyetlerine 186 personel yer aldı. Uygulamalar kapsamında 4 bin 790 şahıs sorgulanırken, 4 bin 523 araç denetimi gerçekleşti. Trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 32 bin 419 lira idari para cezası kesildi.

3 araç da trafikten men edilirken, denetimler kapsamında ayrıca 23 park ve bahçe, 17 iş yeri ile 47 kullanılmayan boş ev kontrolü yapıldı.

Ayrıca ekipler, kritik altyapı tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hatlarının bulunduğu güzergâhlarda da gerekli güvenlik kontrollerini yaptı.