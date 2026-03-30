Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğrulgazi Lisesine ziyaret etti.
Ziyaret Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin trafik bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaretlerinde öğrencileri Trafikte Davranış Şekilleri, Trafik Kuralları, Trafikte Saygı ve Öğrencilerin Trafikte Uyması Gereken Kurallar konularında bilgilendirdi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik eğitimleri ile gençlerin hayat boyu güvenliğini desteklemeye yönelik çalışmalarının kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği öğrenildi.