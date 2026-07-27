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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirde ikamet eden 2 Gaziyi ziyaret etti.

Ziyaret, fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan gazilerin her zaman yanında olduklarını hissettirmek, destek ve minnet duygularıno paylaşmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kahraman gazilerimize huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyor, vatanımıza yaptıkları fedakârlıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.” denildi.