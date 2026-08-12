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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Hürriyet Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 48 vatandaşa ulaşıldı. Polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri, HAYAT 112 ve KADES uygulamaları ile genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Faaliyet sırasında vatandaşlara konulara ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, güvenliğin ilk adımının farkındalık olduğuna dikkat çekilerek, doğru bilgiye sahip vatandaşların karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olacağı vurgulandı.