Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Toplum Destekli Polislik Şubesine bağlı ekipler Bilecik ve ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler son olarak Bozüyük ilçesinde 'Farkındalık artar, riskler azalır' sloganıyla vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda faaliyetlerini sürdürdü.

Ekipler vatandaşları, 112 Acil Çağrı Hattı kullanımı, güncel dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konuları başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirdi.

Ekiplerin bilgilendirme çalışmalarımın sahada etkin şekilde devam edeceği belirtildi.