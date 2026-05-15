Bilecik Belediyesi’nin 17 Aralık 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği '10 yıl süre ile Elektronik Ücret Toplama Sistemi Kurulması, Yönetilmesi ve İşletilmesi İşi' ihalesine karşı Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Tuncay Güler tarafından ihalenin 'Hukuka Uygun Bulunmadığı' iddiasıyla dava açıldı.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 'Belediye tarafından yapılan uyuşmazlık konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin de aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak olması, havuzda biriken paraların Belediye'nin kullanımında olan bir kaynak niteliğinde olması söz konusu olduğundan işin mahiyeti itibarıyla salt gelir getirici bir işlemden ziyade harcama yapmak suretiyle temin edeceği hizmet alımı niteliği bulunması karşısında, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekmekte iken 2886 sayılı Kanun'a tabi olarak yapılması nedeniyle dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır' diyerek ihalenin iptaline karar verdi.