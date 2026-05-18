Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinden yapılan açıklamada 16 Mayıs Cumartesi günü itibari ile kartlı sistemin kullanılmayacağı ve minibüslere binişlerde yeniden nakit para ödemesine başlanacağı duyuruldu.

Bilecik’te Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından Kartlı Biniş Sistemi ihalesi yargıya taşınmış ve Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde görülen dava ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekirken 2886 sayılı Kanun’a göre yapılması gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Yaşanan bu gelişme sonrası Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinden yapılan açıklamada, Anayasanın 2. ve 138. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarına uymanın herkesin görevi olduğu hatırlatılarak kartlı sistemi kullanmanın suç teşkil edeceği vurgulanıp, 16 Mayıs Cumartesi günü itibari ile toplu taşımada yeniden nakit döneminin başlayacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışmaktayız. Bizler bu gayretle çalışmalarımızı sürdürürken, bazı mercilerin almış olduğu yanlış kararlar sonucunda konunun yargıya intikal ettirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bilecik Belediyesi'nin, araçlarımızda nakdin kaldırılarak elektronik ücret (kart) sistemine geçilmesine dair ihalesi, mahkemece mevzuata aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasamızın 2. ve 138. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarına uymak herkesin görevidir.

Bu nedenle, araçlarımızda 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren kartlı binişler geçerli olmayacak ve yalnızca nakit binişler kabul edilecektir. Mahkemece iptal edilen kartlı sistem üzerinden bazı şirketlerin ticari kazanç sağlaması ve sistemin hukuken iptal edilmesi sebebiyle, kartlı biniş uygulamasına devam edilmesi mahkeme kararına aykırılık oluşturacak ve suç teşkil edecektir.

Açıklanan bu hukuki nedenlerle, vatandaşlarımızın belirtilen tarihten itibaren nakit biniş ücreti ile seyahat edebileceklerini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."