Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

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‎Bilecik Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Uygar Tatar Başkanlığında yapılan toplantıda toplu Taşımada kullanılan akıllı kartların Eskişehir 2. İdare Mahkemesince yeniden belirlenmesi hakkındaki Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor görüşülerek karara bağlandı.

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‎Mecliste görüşülen düzenleme, MHP Grubu’nun çekimser oyuna karşılık CHP ve AK Parti gruplarının kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

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‎Kişiselleştirilmiş kartlardan alınan yıllık vizeleme ücreti kaldırıldı

‎Alınan karar doğrultusunda kişiselleştirilmiş akıllı kartlardan alınan yıllık vizeleme ücreti kaldırıldı. Ayrıca usulsüz kullanım nedeniyle kara listeye alınan kişiselleştirilmiş kartların, ihlalin tespit edilmesi halinde 1 ay süreyle kullanıma kapatılmasına, kartın yeniden aktif hale getirilmesi için ise herhangi bir ücret alınmamasına karar verildi.

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‎16 Temmuz’dan itibaren uygulanacak yeni ücret tarifesi ise şöyle:



‎Tam kart: 130 TL

‎Kişiselleştirilmiş kart: 180 TL

‎Kişiselleştirilmiş kart yıllık vize ücreti: Ücretsiz

‎Kara listeye alınan kartların yeniden açılması: Ücretsiz

‎Yeni tarife ve uygulamalar, 16 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.