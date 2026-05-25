Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde açılan dava sonrası Bilecik Belediyesi tarafından yapılan toplu taşımada Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) ihalesi iptal edilmişti. İhalenin mahkeme kararı ile iptalinin ardından minibüs esnafı araçlarındaki kartlı sistemleri kapatarak yeniden nakit ücret almaya başlamıştı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklama ile Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararının ardından yeni bir idari işlem tesis edildiği ve ilgili mevzuat ve sözleşmelerden doğan yasal yetki çerçevesinde şehir içi toplu taşıma tahsilatlarının EÜTS ile gerçekleştirilmesinin aktif hale getirildiği duyuruldu.

Kamuoyunda Bilkart olarak bilinen toplu taşımada kullanılan kartlı sistemin 23 Mayıs Cumartesi gününden (yarın) itibaren yeniden aktif olacağı ve vatandaşların toplu taşımada yeniden Bilartlarını kullanabilecekleri belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Belediyemiz, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararı ardından yeni bir idari işlem tesis etmiş olup ilgili mevzuat ve sözleşmelerden doğan yasal yetkisi çerçevesinde şehir içi toplu taşıma tahsilatlarının EÜTS ile gerçekleştirilmesini aktif hale getirmiştir. Bu doğrultuda; 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibariyle şehir içi toplu taşıma araçlarımızda nakit ödeme kabul edilmeyecek olup ödemeler yalnızca mevcut Bilkartlarınız ile gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.