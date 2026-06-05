Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Bozüyük İlçesi Bozüyük- Kütahya karayolu Kütahya istikameti Akpınar Mevkiinde meydana geldi. 34 DF 5906 plakalı tır sürücüsü Mutlu Atalmış, Bozüyük- Kütahya karayolunda ilerlediği esnada ilk değerlendirmelere göre lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tır sürücüsü Mutlu Atalmış’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza sonrası Bozüyük - Kütahya karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.