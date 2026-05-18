Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in merkeze bağlı Küplü köyü kavşağında motosikletin tıra çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

‎Küplü köyü kavşağında, Atalay Y.’nin kullandığı 34 HT* 64* plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan ve aynı yönde ilerleyen Emin Ö. idaresindeki 11 S* 13* plakalı tırın sol arka kısmına çarptı.

‎Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

‎Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.