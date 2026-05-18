Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in merkeze bağlı Küplü köyü kavşağında motosikletin tıra çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Küplü köyü kavşağında, Atalay Y.’nin kullandığı 34 HT* 64* plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan ve aynı yönde ilerleyen Emin Ö. idaresindeki 11 S* 13* plakalı tırın sol arka kısmına çarptı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.