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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Gülümbe rampalarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ü. idaresindeki 34 V* 50** plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen K.E. yönetimindeki 34 HE* 9** plakalı tırın sol arka tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyreden K.S. idaresindeki 10 S* 6** plakalı otomobile arkadan çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kazada otomobil sürücüsü M.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.