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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, kent genelinde güvenlik riski oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İsmetpaşa, Cumhuriyet ve İstasyon mahallelerinde bulunan metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve mülk sahiplerinden gelen başvuru ve talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, kullanılmayan yapıların oluşturabileceği olası tehlikelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yıkım çalışmalarının ardından görüntü ve çevre kirliliğine neden olan alanlarda da düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kullanım ömrünü tamamlayan ve bulunduğu bölgede risk oluşturan metruk yapıların gerekli tebligatların yapılmasının ardından yıkılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.