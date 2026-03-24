Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 06 DTG 636 plakalı otomobil Eskişehir’den Söğüt yönüne ilerlediği sırada Söğüt’ün Zemzemiye köyü yol ayrımına geldiğinde yolun ıslak olmasından dolayı kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçarken, kazada araçta yolcu olarak bulunan H.Y. ve Ö.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.