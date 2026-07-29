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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te ekili tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Yangın, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy ile Karaköy köyleri arasındaki bölgede çıktı. İlk olarak tarım arazisinde başlayan alevler, çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, arazözler karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.