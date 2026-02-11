Yeniçağ Gazetesi
Osman Gazi'nin evi resmen tescillendi: 700 yıllık sır gün yüzüne çıkmıştı... Bilecik'te tarihi keşif

Osman Gazi'nin evi resmen tescillendi: 700 yıllık sır gün yüzüne çıkmıştı... Bilecik'te tarihi keşif

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye ait olduğu belirtilen ve Milli Mücadele yıllarında Yunan işgali sırasında yıkılan Şeyh Edebali Külliyesi arazisinde evin bulunduğu alan, kültür varlığı olarak tescillendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin’in 20 yıllık araştırması sonucu, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye ait olduğu belirtilen ve Milli Mücadele yıllarında Yunan işgali sırasında yıkılan evin bulunduğu alan, kültür varlığı olarak tescillendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin Bilecik Söğüt’teki meslek yüksekokulunda 2005’te ders veren Prof. Dr. Bilgin, aynı yıl Milli Mücadele döneminde 10’lu yaşlarında olan Bilecikli Celal Devecioğlu ile tanıştı.

2 10
Devecioğlu’nun, “Osman Gazi’nin Şeyh Edebali Külliyesi arazisinde bir evi bulunduğu ve evin daha sonra Yunan işgalciler tarafından yıkıldığı” bilgisini vermesi üzerine Bilgin, evin yerini belirlemek için çalışmalara başladı.

Bu doğrultuda 2006’da Berlin’de gezi sırasında ziyaret ettiği bir resim sergisinde, Sultan II. Abdülhamid döneminde Bilecik’te demiryolu inşaatında çalışan bir Alman işçinin eşi tarafından 1891’de yağlı boya ile resmedilen ve torunları tarafından sergilenen Osman Gazi’nin evini gösteren tabloyu gördü.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda araştırmalarını sürdüren Bilgin, 2011’de Nisan 1911 tarihli, Bilecik Mutasarrıflığı’nın Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği Osman Gazi’nin evinin tadilatına ilişkin bir belgeye ulaştı.

Eski Bilecik Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun 1935’te Osmanlıca yazdığı “Bilecik Tarih ve Coğrafya Etüdü” adlı eserde de evin “2 katlı, yaldızlı tavanlı ve oyma ahşaplara sahip” olduğu bilgisine rastlayan Bilgin, topladığı belgelerle geçen yıl Bilecik Valiliği’ne başvurdu.

Evin varlığı, konumu ve mimari özellikleri, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Şeyh Edebali Külliyesi arazisinde yaptığı saha incelemeleri sonucu 2025’te tescillendi.

Prof. Dr. Taner Bilgin yaptığı açıklamada, Bilecik’in Osmanlı Devleti’nin doğuşuna tanıklık eden topraklar olduğunu vurguladı.

Osmanlı’nın 1299’da kurulduğunu hatırlatan Bilgin, “Hem o yılda hem de sonraki süreçte burada pek çok yapı inşa edilmiş fakat bunların büyük kısmının günümüze ulaşamadığını görmekteyiz. Zira Milli Mücadele yıllarında, en çok tahribata uğrayan şehirlerden biri de Bilecik.” dedi.

Tarihçilerin yalnızca belgelere dayanarak konuşabildiğini belirten Bilgin, evin yerini ortaya çıkarmak için araştırmaya başladığını şöyle anlattı:

"Arşivlerde ve diğer kaynaklarda 'Acaba Osman Gazi'nin evi nerede?' diye sormaya başladım. Burada belediye başkanlığı yapmış Necmi Kadıoğlu, 'Bilecik Tarih ve Coğrafya Etüdü' adlı Osmanlıca kaleme aldığı kitabında eve ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiş. 'Evin yaldızlı tavanlı, 2 katlı ve oyma ahşaplara sahip olduğunu' ifade etmiş."Bilgin, belgelerde Sultan II. Abdülhamid döneminde evin bulunduğu bölgeye hediyelik eşyalar gönderildiğine dair bilgilere de rastladığını ifade etti.

Elde ettiği verilerle evin yerinin tescillenmesi için Valiliğe başvurduğunu kaydeden Bilgin, şunları söyledi:"Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bağlı bir ekip buraya gelerek inceleme yaptı. Aynı zamanda kurulun elinde bulunan tapularla da buranın vakıf arazisi olduğu tespit edildi. Bu 40 metrekarelik alan, 'Osman Gazi'nin evinin olduğu yer' olarak tescillendi. Umarım bu 2 katlı evi yeniden canlandırabiliriz."

Bilgin, belgelere göre evin bakım ve korunmasından “Kesilioğulları” adlı ailenin sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
