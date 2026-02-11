Osman Gazi'nin evi resmen tescillendi: 700 yıllık sır gün yüzüne çıkmıştı... Bilecik’te tarihi keşif

Tarihçilerin yalnızca belgelere dayanarak konuşabildiğini belirten Bilgin, evin yerini ortaya çıkarmak için araştırmaya başladığını şöyle anlattı:



"Arşivlerde ve diğer kaynaklarda 'Acaba Osman Gazi'nin evi nerede?' diye sormaya başladım. Burada belediye başkanlığı yapmış Necmi Kadıoğlu, 'Bilecik Tarih ve Coğrafya Etüdü' adlı Osmanlıca kaleme aldığı kitabında eve ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiş. 'Evin yaldızlı tavanlı, 2 katlı ve oyma ahşaplara sahip olduğunu' ifade etmiş."Bilgin, belgelerde Sultan II. Abdülhamid döneminde evin bulunduğu bölgeye hediyelik eşyalar gönderildiğine dair bilgilere de rastladığını ifade etti.

Elde ettiği verilerle evin yerinin tescillenmesi için Valiliğe başvurduğunu kaydeden Bilgin, şunları söyledi:"Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bağlı bir ekip buraya gelerek inceleme yaptı. Aynı zamanda kurulun elinde bulunan tapularla da buranın vakıf arazisi olduğu tespit edildi. Bu 40 metrekarelik alan, 'Osman Gazi'nin evinin olduğu yer' olarak tescillendi. Umarım bu 2 katlı evi yeniden canlandırabiliriz."

Bilgin, belgelere göre evin bakım ve korunmasından “Kesilioğulları” adlı ailenin sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.