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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Minikler Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Gün boyunca büyük heyecana sahne olan müsabakalarda sporcular, Batı Grubu Müsabakaları'na katılabilmek için tatamiye çıktı. Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Organizasyonun ardından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporcular, antrenörler, hakemler ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edilerek, sporcuların başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.