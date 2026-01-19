

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tabanca ve tabanca parçası ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli yakalandı.