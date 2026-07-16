Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Olay, Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerindeki bir ofiste meydana geldi. Kendisinden uzun süre haber alamayan Emre Bilanik’in yakınları gece saatlerinde durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
İhbarı alan Polis ve sağlık ekipleri şahsın ofisinin bulunduğu İbrahimbey Caddesine sevk edildi. Ekipleri Emre Bilanik’i ofisinde hareketsiz halde bulurken, 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi sonrası bölgeye Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofis ile çevresinde geniş çaplı inceleme başlatırken, Emre Bilanik’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.