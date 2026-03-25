Bilecik’te kendisinden iki gündür haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu.

Bilecik’te İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3. katında oturan yabancı uyruklu şahıstan iki gündür haber alamayan arkadaşları adrese geldiklerinde kapının açılmaması üzerine 112’yi arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdiğinde, yabancı uyruklu şahsın yerde hareketsiz yatan cansız bedeniyle karşılaştı.

Daha sonra olay yerine olay yeri inceleme ve 112 sağlık ekipleri de sevk edilirken, 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ilk yapılan incelemede şahsın aşırı derecede darp edildiği belirlendi.

Olayın cinayet olabileceği değerlendirilirken, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.