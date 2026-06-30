Kaynak: İHA

Cumartesi sabahından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan gencin ailesi, perişan halde gelecek iyi bir haberi bekliyor.

EVDEN "BEN GİDİYORUM" DİYEREK AYRILDI

Olay, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Yiğit Gönül, 3 gün önce sabah saat 08.00 sularında evinden çıktı. Gençten bir daha haber alamayan ailesi, babanın aracında buldukları notla sarsıldı.

Genç Yiğit’in, babasının arabasına bıraktığı veda notunda şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi:

"Ben gidiyorum, beni bir daha aramayın. Siz bu notu bulduğunuzda ben çoktan gitmiş olacağım."

EKİPLER VE AİLE HER YERDE ONU ARIYOR

Oğullarının bıraktığı notun ardından büyük bir şok yaşayan baba Yasin Gönül, vakit kaybetmeden Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu.

Emniyet güçleri Yiğit Gönül’ün bulunması için geniş çaplı soruşturma ve arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, talihsiz gencin en son evden ayrıldığı gün olan cumartesi sabahı Gölpazarı çarşı merkezinde görüldüğü tespit edildi. Ancak bu ipucunun ardından Yiğit’e ait herhangi bir ize ya da güvenlik kamerası kaydına henüz ulaşılamadı.

Arama çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, yetkililer ve aile, Yiğit Gönül’ü gören ya da yerini bilenlerin insaniyet namına en yakın emniyet birimine veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini rica ediyor.