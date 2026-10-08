Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bir araçta yapılan aramada metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç ve araçtaki 1 şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.