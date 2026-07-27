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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan Şube Müdürü İsa Güneş için, Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda programı düzenlendi.

Bilecik Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in yanı sıra müdürlük yöneticileri, personel ve okul müdürleri katıldı.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İsa Güneş'in görev yaptığı süre boyunca eğitim camiasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, özverili çalışmaları ve kuruma verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Meslektaşlarıyla vedalaşan İsa Güneş'e günün anısına çeşitli hediyeler takdim edilirken, katılımcılar yeni görev yerinde sağlık, mutluluk ve başarı temennilerinde bulundu.

Duygu dolu anların yaşandığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.