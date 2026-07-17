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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te hasat döneminde olası yangınların önüne geçilmesine yönelik denetimler sürerken, kurallara uymayan bir biçerdöver sahibine idari para cezası kesildi.

Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, biçim faaliyeti sırasında biçerdöverin yanında zorunlu olarak bulundurulması gereken su tankerinin olmadığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, genelge hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen biçerdöver sahibi S.D.'ye 3 bin 705 TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, benzer bir ihlal nedeniyle geçtiğimiz günlerde Örenköy'de de su tankeri bulundurmadan hasat yaptığı belirlenen bir biçerdöver sahibine idari yaptırım uygulanmıştı.

Ekipler, yaz aylarında artan yangın riskine karşı hasat sırasında alınması gereken tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.