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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, Su Eğlence Dünyasının hizmet vermeye başladığını duyurarak, uyulması gereken kuralları da yayınladı.

Bilecik Belediyesi tarafından daha önce yapılan duyuruda Su Eğlence Dünyasına giriş ücretleri duyurulmuştu. Daha önce yapılan duyuruya göre, Su Eğlence Dünyasından engelli vatandaşlar ve 0-5 yaş arası çocukların ücretsiz yararlanacağı ayrıca vatandaşların yüzerken bone takmalarının zorunlu olduğu belirtilmişti.

6-14 Yaş arası bireyler için giriş ücreti 200 TL olarak açıklanırken, 14 yaş üstü bireylerin ise öğrenci kimliklerini göstermek şartı ile 300 TL’lik giriş hakkından faydalanabileceği duyurulmuştu.

Yetişkin bireyler için havuz giriş ücreti 400TL olarak belirlenirken, girişlerde ödemenin sadece kredi/banka kartı ile yapılacağı, nakit para kabul edilmeyeceği de belirtilmişti.

Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası hangi günlerde Ailelere ve Kadınlara hizmet verecek?

Bilecik Belediyesin yapılan yeni duyuru ile Su Eğlence Dünyasının ailelere ve kadınlara ne zaman hizmet vereceği de belirlendi. Buna göre;

Su Eğlence Dünyası Pazar günleri 11.00-19.00 saatleri arası ailelere, Cuma günleri 13.00-19.00 saatleri arası ise kadınlara hizmet verecek.

Pazartesi ve Çarşamba günleri 13.00-19.00 saatleri arası ve Salı-Perşembe ve Cumartesi günleri ise 11.00-19.00 saatleri arası karma olarak hizmet verilecek.

Bilecik Belediyesinden yapılan duyuruda, “Tüm vatandaşlarımızı Su Eğlence Dünyasına bekliyoruz.” denildi.