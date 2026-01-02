Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Araştırmada katılımcılara 'Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusu yöneltildi.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2,2

Araştırma sonucuna göre Bilecik'te yüzde 2,2 farkla CHP birinci, AK Parti ise ikinci parti oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 31,8'i bu Pazar yapılacak bir seçimde CHP'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 29,6'sı ise AK Partiye oy vereceğini söyledi.

Araştırmada yüzde 10,4 ile MHP üçüncü parti olurken, İYİ Parti yüzde 9,2 oy oranı ile dördüncü sırada yer aldı.

İL MİLLETVEKİLLERİNİN BEĞENİ DÜZEYİ

Araştırmada katılımcılara ilin Milletvekillerinin beğeni düzeyleri de soruldu.

Araştırmanın sonucuna göre CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Bilecik'teki beğeni düzeyi yüzde 36,3, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'in beğeni düzeyi ise yüzde 32,0 oldu.