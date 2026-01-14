Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 28. olağan genel kurulu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası yapılan seçime tek liste ve tek aday olarak giren mevcut başkan Selman Aydeniz güven tazelerken, genel kurullarına katılan herkese teşekkür etti.

Başkan Aydeniz yeni dönem yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Enes Duymuş, Önder Çakır, Ekrem Çelik, Süleyman Sağlam, Ömer Armutcuklu, Mehmet Cansız