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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te bir tarlada bulunan kulübede, soba kaynaklı çıktığı belirlenen yangında kulübe kullanılamaz hale gelirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyünde bir tarlada bulunan kulübe çıkan yangın sonucu cayır cayır yandı.

Pazaryeri ilçesinde bağlı Karaköy’de S.C.’ye ait tarlada bulunan kulübede yakılan sobadan kaynaklandığı belirlenen yangının fark edilerek ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürülürken kulübe kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.