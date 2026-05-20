Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde sobadan çıkan yangın evin çatısını sardı.

Yangın, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü’nde meydana geldi. Vedat D. isimli şahsa ait evdeki soba birden alev aldı. Sobadan çıkan alevler evin çatısına sıçrayarak çatının yanmasına neden oldu.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken evde maddi hasar meydana geldi.

Diğer yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.